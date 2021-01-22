Полиция ЯНАО задержала подозреваемого в попытке сбыть партию наркотиков

Молодого человека задержали в одном из дворов города. У него обнаружили три свертка с коноплей. В его смартфоне оперативники нашли информацию о закладках. Кроме этого, в квартире задержанного были 750 свертков, пять прессованных брикетов и два пакета с различными запрещенными веществами. Также там хранилось оборудование для их упаковки.

В целом у мужчины изъяли более четырех килограммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под арестом.