Полиция ЯНАО задержала подозреваемого в попытке сбыть партию наркотиков
Представители правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке сбыть крупную партию наркотиков. Им оказался 24-летний уроженец Пензенской области, пишет ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Молодого человека задержали в одном из дворов города. У него обнаружили три свертка с коноплей. В его смартфоне оперативники нашли информацию о закладках. Кроме этого, в квартире задержанного были 750 свертков, пять прессованных брикетов и два пакета с различными запрещенными веществами. Также там хранилось оборудование для их упаковки.
В целом у мужчины изъяли более четырех килограммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под арестом.