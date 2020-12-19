Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом McCartney III

Легенда Beatles сэр Пол Маккартни выпустил свой новый альбом McCartney III. Он стал завершением трилогии, растянувшейся на полвека. Первый и второй диски увидели свет в 1970 и 1980 годах.

Как сообщает Reuters, в 18 сольный альбом Маккартни вошли 11 треков. Все партии музыкальных инструментов исполнитель записал сам, как и во время работы над первыми частями.

Неизвестно, сколько еще Пол Маккартни откладывал бы работу над последней частью трилогии, если бы не пандемия. Он оказался заперт дома и решил привести в порядок архив. Музыкант обнаружил перспективные незавершенные музыкальные наброски и не только довел их до ума, но и написал новые композиции.