Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выложил на YouTube две новые песни. Композиции Home Tonight и In A Hurry были записаны в 2018 году во время работы над альбомом Egypt Station.

Обе песни также выпустят на виниловых пластинках, которые поступят в продажу в «черную пятницу» 29 ноября, сказано на сайте британского музыканта.

Продюсером альбома выступил американец Грег Керстин, обладатель семи премий «Грэмми».

Маккартни рассказал радиостанции SRQ FM, что испытывает смешанные чувства от публикации нового материала, который весело придумывать и записывать, но трудно выпустить — исполнитель сравнил это с устным экзаменом.

«Я всегда думаю: „Я просто делаю это для себя, для развлечения, я делаю это для своей семьи и прочего“», — успокаивает себя музыкант.

Ранее Маккартни уже выкладывал треки с альбома Egypt Station в свободный доступ.

В 2020 году Пол Маккартни станет хэдлайнером британского музыкального фестиваля Гластонбери, который проводится с 1970 года.