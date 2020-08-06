Пол Маккартни назвал настоящую причину распада The Beatles

Маккартни признался, он долгое время переживал из-за обвинений в его сторону по поводу распада коллектива. Как считает продюсер, неправильно думать, что участники The Beatles с ненавистью относились друг к другу в момент раскола, пишет сайт «Русская планета».

«Теперь я понимаю, что мы были семьей, а в семьях иногда ссорятся. Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор», — пояснил музыкант.

Британская рок-группа из Ливерпуля была основана в 1960 году. В ее состав входили Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году. Примерно с 1967 года Пол и Джон уже начали вести сольные проекты.