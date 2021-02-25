Пол Маккартни анонсировал выход своей книги The Lyrics

Один из основателей группы Тhе Веаtlеs Пол Маккартни в личном Fасеbооk-аккаунте анонсировал выход своей новой книги со стихотворениями The Lyrics, написало ИА НСН.

Издание выйдет в двух томах, они включат 154 поэтических текста, написанные с 1956 года и до настоящего времени. В книге будут и детские пробы пера, и песни периодов Beatles, Wings, а также сольной карьеры.

«Я знаю, что некоторые люди, когда они достигают определенного возраста, любят перечитывать свои дневники, чтобы вспомнить повседневные события из прошлого, но у меня нет таких записных книжек. У меня есть сотни песен», — поделился артист с пользователями Сети.

Уточняется, что на официальном YouTube-канале уже выложен тизер презентации сборника. Видео состоит из архивных кадров Маккартни. Мир увидит книгу 2 ноября нынешнего года.