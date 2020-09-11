Покрас Лампас изрисовал Самару

Арт-отряд творит в рамках международного проекта современного искусства Samara Ground Art Festival 2020. Город украшают Покрас Лампас из Санкт-Петербурга, Андрей Бергера из Москвы, муралист из Казани Рустам QBic, турецкая знаменитость, известная под псевдонимом Ares Badsector, а также уругвайский художник Малкольм Рокс.

Художники приступили к работе 1 сентября.

Холстом для Рустама QBic оказался фасад дома № 63 по Ленинградской улице. На стене он представил свою масштабную работу «Цветы вместо голов». По его замыслу, в виде растений предстают два поколения — старик, который «уже увядает», и подросток, который «пока еще не раскрылся».

Покрас Лампас преображает Маяковский спуск. Более 300 квадратных метров конструкции подпорной стены он украсил пятью тысячами золотых знаков в духе «каллиграфутуризма». Художнику помогали волонтеры.

Бергеру достался фасад дома на Молодогвардейской.

«Мне рассказали, что эта улица постепенно начинает становиться пешеходной, тусовочной, молодежной, — на ней есть трафик и праздничное настроение. И в моей работе в абстрактной форме я пытаюсь заключить как раз некую идею о том, что искусство в городе может стать точкой притяжения смыслов, точкой притяжения людей, точкой притяжения некой энергии», — отметил художник.

Роксу доверили сразу два объекта: Молодогвардейская, дом № 125, и дом напротив. Он нарисовал станцию «Мир» не случайно: Самара известна своим производством ракет и космической промышленностью.

Представитель Турции Ares Badsector прилетел в Россию впервые. Благодаря фестивалю он наполнит Самару своим фирменным стилем «фантастический модерн». Результат его трудов можно посмотреть на улице Чапаевская, дом № 103. На нем художник представил скетч «Смесь поколений».