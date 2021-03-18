Поклонская признала несправедливость своей критики к фильму «Матильда»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в беседе с журналистом Антоном Красовским для YouTube-канала «Антонимы» призналась, что была неправа, когда высказывала критику в адрес фильма «Матильда» Алексея Учителя, написал сайт RT.

Политический деятель призналась, что сейчас уже не стала бы пытаться запретить просмотр этой картины.

«В ситуации с фильмом „Матильда“, мы вот сейчас вспомнили… Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть», — подчеркнула Поклонская.

Картину «Матильда» впервые показали зрителям 26 октября 2017 года. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Поклонская много раз просила Генпрокуратуру проверить эту ленту.