Поклонница «Друзей» из России объяснила, как оказалась в специальном эпизоде

Поклонница сериала «Друзья» из России Виктория Ариничева объяснила, как оказалась в специальном эпизоде картины, написал сайт RT.

В этом ролике зрители говорят на камеру известные фразы из сериала. Россиянка на фоне Красной площади и храма Василия Блаженного произнесла «Could I be wearing anymore clothes?», что в переводе означает: «Можно ли надеть на себя еще больше?». Этот вопрос звучит во второй серии третьего сезона — «Эпизод, где никто не готов». В нем Джо и Чендлер после ссоры надевают всю одежду друга.

«Моя коллега знакома с девушкой, которая занималась кастингом этого специального эпизода. Через нее она узнала, что его создатели ищут фанатов сериала по всему миру и предлагают им принять участие в проекте», — рассказала фанатка проекта.

Виктории дали контакт, она связалась с организаторами кастинга. Ариничеву попросили ответить на 14 вопросов по тематике сериала. Свою фразу поклонница выбирала не сама. Участники записывали весь набор фраз целиком, а их было порядка десяти.

Новый эпизод «Друзей» появился в Сети в четверг, 27 мая. Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан впервые с 2004 года собрались вместе в знакомых всему миру декорациях.