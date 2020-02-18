Поклонники «Игры престолов» назвали лучшие эпизоды шоу

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Главной сценой в истории шоу поклонники считают «Битву бастардов» (это девятая серия в шестом сезоне). В этой сцене Джон Сноу вместе с немногочисленным войском восстает против огромной армии Рамси Болтона.

На втором месте «Ветра зимы» — последний эпизод шестого сезона. Эпизод прежде всего запомнился поклонникам тем, как Серсея мстит лидеру религиозного движения Его Воробейшеству и всем его последователям.

Замыкает тройку лидеров «Суровый дом» — восьмая серия пятого сезона. Джон Сноу вместе с товарищами из Ночного Дозора пытается переправить на кораблях к стене несколько тысяч одичалых. Но им хотят помешать Король Ночи, Белые ходоки и армия упырей.

Впервые сила Короля Ночи была продемонстрирована в этом же эпизоде, в сцене, когда после битвы он, подняв руки, воскресил всех мертвых вокруг.

Девятую серию третьего сезона — «Рейны из Кастамере» поклонники шоу назвали самой шокирующей и кровожадной. В одной из сцен этого эпизода по приказу Уолдера Фрея без предупреждения убивают Кейтилин Старк, ее сына Робба и его беременную жену Талису.