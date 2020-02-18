    18 февраля 2020, 03:47

    Поклонники «Игры престолов» назвали лучшие эпизоды шоу

    Валерия Шафирко

    Поклонники «Игры престолов» рассказали, какие эпизоды шоу за все восемь сезонов они считают лучшими. Опрос провела телекомпания Now TV, сообщило издание Express.co.uk.
    Поклонники «Игры престолов» назвали лучшие эпизоды шоу

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    Главной сценой в истории шоу поклонники считают «Битву бастардов» (это девятая серия в шестом сезоне). В этой сцене Джон Сноу вместе с немногочисленным войском восстает против огромной армии Рамси Болтона.

    На втором месте «Ветра зимы» — последний эпизод шестого сезона. Эпизод прежде всего запомнился поклонникам тем, как Серсея мстит лидеру религиозного движения Его Воробейшеству и всем его последователям.

    Замыкает тройку лидеров «Суровый дом» — восьмая серия пятого сезона. Джон Сноу вместе с товарищами из Ночного Дозора пытается переправить на кораблях к стене несколько тысяч одичалых. Но им хотят помешать Король Ночи, Белые ходоки и армия упырей.

    Впервые сила Короля Ночи была продемонстрирована в этом же эпизоде, в сцене, когда после битвы он, подняв руки, воскресил всех мертвых вокруг.

    Девятую серию третьего сезона — «Рейны из Кастамере» поклонники шоу назвали самой шокирующей и кровожадной. В одной из сцен этого эпизода по приказу Уолдера Фрея без предупреждения убивают Кейтилин Старк, ее сына Робба и его беременную жену Талису.