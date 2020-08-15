Поклонникам «Сумерек» стоит ждать еще две книги

«У меня есть еще две книги, которые я хочу написать. Пока я обрисовала их в общих чертах и ​​написала первую главу. Однако пока это не то, чем я готова заниматься прямо сейчас. Я хочу поработать над чем-то новым», — рассказала автор саги.

Сейчас Майер хочет создать иной мир с другими правилами и новой мифологией. Писательница говорила: «Мифология — это мой конек». Предположительно, ближайшие ее книги не будут связаны с вампирами.

Первые четыре романа Стефани Майер о вампире Эдварде и обычной девушке Белле Свон более четырех лет попадали в топ самых продаваемых книг. Всего поклонники истории купили свыше 160 миллионов экземпляров саги, она переведена на 49 языков. На основе «Сумерек» снято пять фильмов с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях.

В начале августа Майер выпустила книгу «Солнце полуночи» (Midnight sun), написанную от лица вампира Эдварда из саги «Сумерки». Издание уже занимает первое место в списке бестселлеров по версии USA Today. За первую неделю продавцы отдали более миллиона ее копий.

В «Солнце полуночи» писательница рассказала, что переживал Эдвард до встречи с Беллой. Также она объяснила, почему вампир позволил себе в нее влюбиться, заранее понимая, что подвергает жизнь девушки опасности.