Показ костюмов из мусора прошел в Петербурге

Показ костюмов, созданных из оставшегося после Нового года мусора, прошел в музее современного искусства Артмуза в Санкт-Петербурге. О необычном мероприятии рассказал Piter TV.

Организаторов вдохновило на проведение такого мероприятия большое количество мусора, оказавшееся на улицах города после праздников. Таким образом они попытались обратить внимание на проблему переполненных мусорных баков в Петербурге.

«Меня вдохновлял материал, так это происходило, ты берешь это в руки и творишь», — рассказала дизайнер Ксения Иванова.

Каждый костюм назвали по локации, в которой был найден мусор: «Тургеневская женщина», «Чудеса намыва», «Грусть Металлостроя», «Гранд Макет Россия», «Заводские страсти».