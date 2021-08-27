Показ фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» стартовал в кинотеатрах

Премьера фэнтези-драмы «Легенда о Зеленом рыцаре» состоялась в кинотеатрах 26 августа. Над проектом работала студия A24. Сюжет расскажет средневековый миф о сэре Гавейне и Зеленом рыцаре. Об этом сообщило РИА ФАН.

Премьеру фильма пришлось неоднократно переносить из-за пандемии коронавируса. По сюжету сэр Гавейн заключает пари с Зеленым рыцарем. Гавейн пытается убить своего соперника одним ударом, однако Зеленый рыцарь оказывается сильнее. На следующий год судьба настигает наследника короля.

Главная роль в картине досталась британскому актеру Деву Пателю. Он получил известность благодаря фильму «Миллионер из трущоб». В качестве режиссера выступил Дэвид Лоури, который ранее работал над проектом «История призрака».