Культура 21 июня 2023, 18:18 Показ документального фильма о триатлоне режиссера Астахова прошел в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоялся показ документального фильма о триатлоне, режиссером которого стал Егор Астахов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В создании картины принимали участие профессиональные спортсмены Георгий Кауров и Михаил Ковальчук, а также чемпионка России по триатлону Анастасия Абросимова.

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Сам режиссер Астахов отметил, что гордится своим фильмом. По его словам, картина длится всего 25 минут и легка для восприятия.