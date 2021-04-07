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    07 апреля 2021, 22:25

    Многосерийное шоу, созданное организацией принца Гарри и Меган Маркл, появится на Netfliх

    Артур Блянихов

    Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок документальной ленты, которую создала общественная организация, учрежденная принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Сериал получил название «Сердце непобежденных». Он расскажет об участниках спортивного мероприятия «Игры непобежденных», проведение которого намечено на следующий год в Гааге.

    По данным информагентства, Орландо фон Айзиндель займет режиссерское кресло. Джоанна Натасегара выступит в качестве продюсера. Производством картины занимается креативный отдел общественной организации Archewell, которую в партнерстве с Netflix основали принц Гарри и Меган Маркл.