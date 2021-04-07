Многосерийное шоу, созданное организацией принца Гарри и Меган Маркл, появится на Netfliх

Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок документальной ленты, которую создала общественная организация, учрежденная принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Об этом сообщило ИА Nation News.

Сериал получил название «Сердце непобежденных». Он расскажет об участниках спортивного мероприятия «Игры непобежденных», проведение которого намечено на следующий год в Гааге.

По данным информагентства, Орландо фон Айзиндель займет режиссерское кресло. Джоанна Натасегара выступит в качестве продюсера. Производством картины занимается креативный отдел общественной организации Archewell, которую в партнерстве с Netflix основали принц Гарри и Меган Маркл.