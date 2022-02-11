Появился трейлер экранизации романа Кинга «Воспламеняющая взглядом»

Кинокомпания Universal Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер картины «Воспламеняющая взглядом», которая снята по мотивам одноименной книги Стивена Кинга. Об этом сообщил «Ридус».

В центре истории — мужчина по имени Энди и его дочь Чарли. У девочки обнаружились способности к пирокинезу, и с возрастом они начали развиваться. Ей стало тяжело контролировать их и она вместе с отцом пытается скрыться от секретной правительственной организации.

В главных ролях снялись Райан Кира Армстронг, Зак Эфрон, а также Глория Рубен, Сидни Леммон и Майкл Грейес.