Появился трейлер экранизации романа Кинга «Воспламеняющая взглядом»
Кинокомпания Universal Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер картины «Воспламеняющая взглядом», которая снята по мотивам одноименной книги Стивена Кинга. Об этом сообщил «Ридус».
В центре истории — мужчина по имени Энди и его дочь Чарли. У девочки обнаружились способности к пирокинезу, и с возрастом они начали развиваться. Ей стало тяжело контролировать их и она вместе с отцом пытается скрыться от секретной правительственной организации.
В главных ролях снялись Райан Кира Армстронг, Зак Эфрон, а также Глория Рубен, Сидни Леммон и Майкл Грейес.