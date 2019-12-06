Появился тизер продолжения «Последнего богатыря»

По данным издания, премьера фильма «Последний богатырь: Корень зла» должна состояться через год. По ходу сюжета главный герой картины Иван решает отказаться от участия в Богатырских играх витязей. Однако пробуждается древнее зло и Иван объединяется с богатырями, чтобы противостоять ему.

В съемках сиквела приняли участие Евгений Дятлов, Константин Лавроненко, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Мила Сивацкая, Виктор Хориняк и другие артисты.