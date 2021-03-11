Появился тизер нового сезона «Содержанок»

На YouTube появился тизер очередного сезона сериала «Содержанки». Об этом сообщила «Газета.ru».

Отмечается, что в третьем сезоне к актерскому сезону присоединились Александр Горбатов («Ржев») и Виктория Толстоганова («Магнитные бури»). В качестве режиссера в третьем сезоне выступил Юрий Мороз. Его дочь Дарья играет в «Содержанках» центральную роль.

«С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена», — подчеркнул Мороз.

По данным издания, новые серии покажут уже этим летом.