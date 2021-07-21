Появился тизер детективного сериала «Один из нас лжет»

Вышел тизер детективного сериала «Один из нас лжет» от Peacock. Об этом сообщило издание NewInform.

Сериал основан на книге Карена Макмануса. По сюжету, главными героями становятся ученики, которые остаются после уроков за плохое поведение. Внезапно один из них умирает, а остальные пытаются выяснить, кто убийца.

Главные роли в сериале исполнили актеры Марк Маккена, Аннализа Кокрейн и Мариса Техада.

Дата премьеры еще не названа.

Ранее создатели приквела «Игры престолов», который получил название «Дом дракона», приняли решение заморозить производство на некоторое время. Съемки пришлось остановить из-за коронавируса.

Выяснилось, что один из участников съемочной группы заразился коронавирусной инфекцией. Было принято решение отправить его на карантин, а остальных сотрудников изолировать.