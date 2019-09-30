Появился тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Видео

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».

В коротком видео показана Обратная сторона, на которой живут монстры, с которыми борются герои сериала. Слышен также звон колокола и появляется фраза: «Мы больше не в Хоукинсе».

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Судя по всему, так создатели сериала дают понять, что место развитию сюжета следующего сезона меняется, и его герои покинут родной городок.

Видео уже набрало более 136 тысяч просмотров и 33 тысячи пометок «нравится». Под роликом оставили свыше 3,7 тысяч комментариев. Поклонники сериала гадают, куда занесет судьба главных героев?

«Мы больше не в Хоукинсе. Да где угодно, лишь бы был жив Хопер!» — написал один из комментаторов.

«Мы больше не в Хоукинсе. Конечно, ведь вы в России и спасаете Хоппера», — написал другой.

«Мы больше не в Хоукинсе. Я слышал бой Биг Бена, они едут в Лондон?» — предположил еще один поклонник сериала.