Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина-2: 1984». Ее назвали «основным персонажем DC»

До премьеры нового фильма про супергероев «Чудо-женищина-2: 1984» еще полгода. Чтобы подогреть интерес фанатов комиксов компании DC и любителей приключенческого кино, компания Warnes Bros. представила сначала 20-секундную «затравку», а на следующий день выпустила полноценный трейлер ленты. Ролик размещен на официальном YouTube-канале киностудии.

Новая глава кинокомпании Warnes Bros. Энн Снафф убеждена: Чудо-женщина — это «основной персонаж DC». Она назвала ее более значимой, чем Супермена и Бэтмена. Главную роль в сиквеле «Чудо-женщина-2: 1984» сыграла Галь Гадот. В красочном экшене задействованы также горячо любимые зрителями Стивен Тревор, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Габриэлла Уайлд, Крис Пайн и другие известные актеры. Режиссером фильма выступила Пэтти Дженкинс.

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Чудо-женщина Диана Принц вляпается в очередную масштабную историю. Действие развернется в 80-х годах XX века. В фильме появится новый персонаж — бизнесмен Максвелл Лорд. Он жаждет всемогущества и ищет по миру магические артефакты. Одна из таких находок превращает археолога Энн Минерву в монстра Гепарду. Против нее и будет бороться Чудо-женщина.

Фильм выйдет на широкие экраны 3 июня 2020 года. Российская премьера намечена на 4 июня.