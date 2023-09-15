Культура 15 сентября 2023, 20:11 Появился первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство» Студия DC показала первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство» YouTube

Читать 360tv в

Актер Джейсон Момоа вернулся к роли Аквамена. Первый трейлер продолжения самой кассовой картины DC появился на YouTube-канале студии. Новый фильм получил название «Аквамен и потерянное царство».

В центре сюжета — возвращение главного антагониста супергероя Черной Манты в исполнении Яхья Абдул-Матина, который задумал разрушить жизнь Аквамена и отомстить за смерть своего отца. Для этого он находит таинственный черный трезубец и высвобождает страшную силу.

Реклама

Главный герой тем временем делит жизнь на берегу, где живут его жена и ребенок, с обязанностями короля Атлантиды. Узнав о приходе давнего противника, Аквамен освобождает из заключения своего брата Орма в исполнении Патрика Уилсона. Тот сначала не принимает родственника из-за старых разногласий.

Премьера фильма запланирована на 20 декабря.

Ранние сообщения СМИ, что актрису Эмбер Херд вырезали из нового фильма про Аквамена после судебной тяжбы с Джонни Деппом, не оправдались. Она также появится на экране в роли королевы Атлантиды Меры.

В картине ожидается появление и Николь Кидман, которую якобы продюсеры пригласили на замену Херд. Но у этой актрисы оказалась совершенно другая роль.