Появился первый постер к новому сезону «Американской истории преступлений»

Вышел первый постер к очередному сезону сериала-антологии «Американская история преступлений». Об этом сообщило РИА ФАН.

В основу третьего сезона лег скандал вокруг 42-презиндента США Билла Клинтона, который чуть было не лишился поста из-за романа с Моникой Левински. Новые эпизоды сняли прошлой осенью. Премьерный показ намечен на сентябрь этого года.

Первый сезон «Американской истории преступлений» появился в 2016 году. Он посвящен расследованию убийства, в котором обвинили бейсболиста О. Джея Симпсона. Во втором сезоне зрителям представили расследование дела итальянского дизайнера Джанни Версаче, который был застрелен.