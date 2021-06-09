Появился концепт-арт подводного мира во второй части «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram концепт-арт подводного мира, который будет во второй части «Аватара». Об этом сообщило ИА Nation News.

Сюжет фильма будет происходить через несколько лет после событий в первой части. Режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что во второй части будет достаточно много про подводный мир, который был не раскрыт в первой.

Сейчас фильм находится в постпродакшне. Этот этап может занять много времени из-за большого количества спецэффектов. Дата примеры назначена на 15 декабря 2022 года.

Также этим летом в Голливуде начнутся съемки фильма, в основу которого ляжет скандал с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненном в харассменте. Съемками картины She said займется студия Universal Pictures. Она будет основана на одноименной книге, представляющей собой компиляцию газетного расследования по делу Вайнштейна. По данным издания, в качестве режиссера выступит Мария Шрайдер. Лауреат премии «Оскар» Ребекка Ленкиевич напишет сценарий, а Кэри Маллиган и Зои Казан исполнят главные роли.