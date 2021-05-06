На YouTube-канале компании Paramount Pictures появился финальный трейлер продолжения фильма «Тихое место». Об этом сообщило ИА Nation News.

Отмечается, что картина должна была выйти на широкий экран в марте прошлого года, однако из-за пандемии премьерный показ пришлось перенести. По данным информагентства, хоррор Джона Красински покажут в Соединенных Штатах в мае, а в начале июня фильм выйдет в российский прокат. Главные роли исполнили Эмили Блант («Меняющие реальность») и Миллисент Симмондс («Мир, полный чудес»).