Появился дебютный трейлер сериала «Мисс Марвел»

Стриминговый сервис Disney+ выложил первый трейлер многосерийного фильма «Мисс Марвел». Об этом сообщило ИА НСН.

ИА Nation News написало, что в центре сериала школьница-мусульманка Камала Хан, которая получает способность растягивать любую часть тела. Ее роль исполнила канадская актриса Иман Веллани. Кроме нее в съемках «Мисс Марвел» приняли участие Зенобия Шрофф, Ясмин Флетчер, Мохан Капур и другие. Адиль Эль Арби и Билал Фалла выступили в качестве режиссеров сериала.