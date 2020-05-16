Появилось видео со съемок сериала «Сваты». Поклонники ждали этого 7 лет

Видео со съемок нового сезона сериала «Сваты» утекло в Сеть. Поклонники ликуют: продолжения истории они ждут уже семь лет. Ролик выложили в фанатском Instagram-аккаунте телевизионной передачи.

На кадрах актеры дружно исполняют песню «Тополя». В звездном составе засветился и Федор Добронравов, который играет Ивана Будько.

Поклонники сериала предположили, что премьера пройдет уже в ближайшем будущем. В комментариях многие признались, что хотят увидеть продолжение «Сватов» как можно скорее.

«Показали ли бы новые серии в самоизоляцию, точно все бы дома сидели», — написал один из поклонников.

Съемки седьмого сезона постоянно откладывались, плотный график актеров был ни при чем. Сейчас завершено около трети работы над кинокартиной. Тем не менее точная дата премьеры до сих пор неизвестна. Однако показ новых «Сватов» по телевизору обещают в 2020 году.

Недавно стало известно, что в сериале не будет сниматься Людмила Артемьева. Сразу несколько коллег подтвердили, что актриса не приезжает на съемочную площадку.