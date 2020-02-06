Появились первые кадры со съемок 7 сезона сериала «Сваты»

Под Минском стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты». Они проходят в доме Виктора и Светланы Празецких, где и начинались два года назад. Первые кадры со съемочной площадки появились в Сети.

Работу над продолжением сериала запустили 28 января, сообщил сайт kp.ru. По сценарию задумано, что особняк принадлежит Валюхе и Ивану Будько.

«На съемки <…> из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме», — поделилась Светлана Празецкая.

В августе 2017-го съемки велись здесь же, потом съемочная группа должна была вернуться в январе 2018-го, но доехали «Сваты» только сейчас.

Хозяева в меру сил помогают киношникам — делают им чай с бутербродами и даже предложили им для съемок свою скатерть.

Сначала у съемочной группы возникли проблемы со снегом — хотели даже завозить искусственный. Но потом погода сжалилась, пошли долгожданные осадки. Кадрами поделилось официальное сообщество сериала в Instagram.