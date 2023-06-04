Культура 04 июня 2023, 01:28 Появились кадры установки иконы «Святая троица» в храме Христа Спасителя Минкультуры поделился кадрами доставки и установки иконы «Троица» в храме Христа Спасителя

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Министерство культуры опубликовало в своем Telegram-канале видео с кадрами доставки и установки иконы «Святая троица» Андрея Рублева. На кадрах сотрудники компании по перевозке предметов искусства бережно выносят святыню из машины в специальном коробе, затем распаковывают ее и вешают в специальную капсулу в центре храма Христа Спасителя.

Автомобиль, на котором доставили икону в храм, был оборудован пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

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Завтра в храме пройдет праздничное богослужение, и верующие смогут увидеть икону своими глазами. Она пробудет в здесь до 18 июня. После этого ее отправят на плановую реставрацию.

Капсула, в которую поместили святыню, обеспечивает режим необходимой влажности — на уровне 55%. Кроме того, в храме готовы дублированные системы вентиляции и кондиционирования, а также холодильные машины, которые будут запускать по мере необходимости.

За иконой будет вестись круглосуточное наблюдение.