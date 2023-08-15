Культура 15 августа 2023, 01:31 Появились кадры первого за 10 лет мультфильма студии Миядзаки Кадры из нового мультфильма Миядзаки «Как поживаете?» появились в Сети Twitter

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Режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки ведет работу над первым за 10 лет полнометражным мультфильмом после выхода в прокат картины «Ветер крепчает». Новая работа получила название «Как поживаете?» и основана на сюжете книги классика японской детской литературы Есино Гэндзабуро,

Студия Миядзаки Studio Ghibli отказалась от проведения рекламной кампании новой работы мастера-мультипликации до полномасштабного проката. До той недели поклонники видели лишь ничего не говорящий постер. Но в минувшую пятницу, 11 августа, в Японии выпустили брошюру с кадрами из аниме. Поклонники Миядзаки быстро опубликовали кадры в интернете.

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Для них это особенно важно, потому что после выхода «Как поживаете?» режиссер планирует объявить о завершении своей карьеры и мультфильм станет последним в его фильмографии.

Героем нового мультфильма станет пятнадцатилетний подросток Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун, отсылающего к астроному Николаю Копернику. Юноша потерял отца и размышляет над судьбой общества, отношениями между людьми и изменениями взглядов на привычные вещи.

Первый показ новой работы Миядзаки начался в Японии в минувшее воскресенье, 14 августа. За один день мультфильм собрал почти 40 миллионов долларов.