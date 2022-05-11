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    11 мая 2022, 13:08

    Появились эскизы оформления площадки Книжного салона в Санкт-Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    С 19 по 22 мая в Санкт-Петербурге пройдет 27-й международный книжный салон. Издание «Петербургский дневник» представило эскизы оформления его площадки.

    Мероприятие будет проходить в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа и будет приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I, к 130-летию со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.

    Также одной из тем книжного салона в этом году станет народное искусство и нематериальное культурное наследие народов России.

    Горожане и гости города смогут бесплатно отправить открытку в любую точку России с Дворцовой площади.