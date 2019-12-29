Похороны Галины Волчек: трансляция прощания с худруком «Современника»

В московском «Современнике» в воскресенье, 29 декабря, прошло прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. «360» вел прямую трансляцию с гражданской панихиды.

Чтобы все желающие проводить в последний путь актрису, режиссера и главного вдохновителя «Современника» внешнюю сторону Чистопрудного бульвара закрыли для транспорта от Покровки до Мясницкой с 07:00 до 14:00.

Гражданская панихида закончится в 12:30. После этого гроб с телом Галины Волчек увезут на Новодевичье кладбище, где похоронят.

Народная артистка СССР, актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. За три дня до этого ее госпитализировали в больницу с легочным заболеванием, где ее состояние ухудшилось.

Галина Волчек была одной из создательниц театра «Современник». Ей было всего 23, когда она вместе с друзьями начала дело всей своей жизни. Выпускники Школы-Студии МХАТ искали свой, новый, молодой театр и они сделали его сами. В 29 лет Галина Волчек поставила свой первый спектакль, и он оказался успешным.

После этого она неоднократно выступала постановщиком, а когда во МХАТ ушел главный режиссер Олег Евстигнеев, она подхватила управление и не дала «Современнику» уйти в кризис и апатию. Галина Волчек отдала театру и актерам 63 года. Сначала как режиссер, а потом как художественный руководитель. Она открыла имена Константина Галкина, Елены Кореневой, Марины Нееловой, Лии Ахеджаковой, Валентина Гафта. Она ставила спектакли по всему миру и зрители стоя аплодировали ее таланту.