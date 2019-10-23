Похищенную во время Чеченской войны картину нашли в Третьяковке

На организованной в Третьяковской галерее ретроспективной выставке художника Василия Поленова нашли похищенную в 90-х годах из Грозного картину. «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке» кисти Александра Головина был тут же отправлен в запасники.

Картина Александра Головина, ученика Поленова, могла ранее принадлежать Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозном. Специалисты Третьяковской галереи начали исследования и архивные изыскания, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, что полотно попало в Москву в результате хищений во время Первой чеченской войны.

«Третьяковская галерея находится в тесном контакте с дирекцией Национального музея Чеченской Республики и попросила его руководство и специалистов принять участие в работе по установлению истины. Поскольку все архивы музея сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует», — рассказали в Третьяковке.

Лувр: «Мона Лиза» может треснуть пополам Подробнее

После первых исследований на обороте холста и подрамнике не удалось обнаружить инвентарных номеров Национального музея Чечни. Однако можно с высокой долей вероятности предположить, что картина принадлежит собранию музея в городе Грозном.

«Настоящий владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики», — добавили в московской галерее.