Похищенную с выставки на «Винзаводе» картину нашли

Картина Анны Андржиевской «Зависть», которую украли с выставки на «Винзаводе», обнаружили. По факту случившегося открыто уголовное дело.

«Пропавшая работа одного из номинантов премии Анатолия Зверева Анны Андржиевской „Зависть“ найдена», — сказано в сообщении AZ Museum, которое процитировало РИА «Новости».

Организация отметила профессионализм правоохранительных органов, поблагодарила их за работу и оперативность. По факту хищения заведено уголовное дело.

Выставка номинантов премии Анатолия Зверева проходила на «Винзаводе» до 28 ноября. Среди них была и картина «Зависть», но 21 ноября ее украли.

Стоимость произведения оценивалась в 60 тысяч рублей, на такую же сумму его застраховала галерея «Триумф». Именно ей и принадлежала картина.

Голландскую живопись XVII века из частных собраний и музеев России сейчас можно посмотреть в Серпухове. Экспозиция получила название «Образ и смысл». Всего там представлены 80 картин.