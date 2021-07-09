Погребальную лодку Хеопса обнаружили у подножия Великой пирамиды

Археологи из Египта и Японии обнаружили у подножия Великой пирамиды древний артифакт — остатки погребальной лодки фараона Хеопса. Археологии пытались спасти артефакты на протяжении 15 лет. Об этом сообщило Ahram Online.

Остатки лодки были обнаружены в глубокой яме, которую ученые раскопали рядом с пирамидой. Им удалось обнаружить почти 1700 деревянных частей конструкции. Специалисты планируют отреставрировать сооружение, а после направить его в музей. Проект по восстановлению лодки станет одним из крупнейших в Египте. Ранее ученым уже удавалось обнаружить аналогичную лодку, передал «Мир 24».

Информация об артефактах появилась еще в 1954 году. Следы двух закрытых подземных камер с южной стороны пирамиды нашел инженер Камаль эль-Малах. После ряда исследований ученым удалось выяснить, что в камерах содержатся именно ладьи. Лодки выступали средством передвижения фараона при жизни. После его смерти их захоронили вместе с правителем для того, чтобы они могли перевозить его по небу вместе с богом Ра.

Реставрацией первой лодки инженер занимался совместно с реставратором Ахмедом Юсефом. На данный момент экземпляр, возраст которого составляет пять тысяч лет, содержится в музее.