Погибшего персонажа вернут в новый сезон «Декстера»

Погибшую Дебру Морган вернут в новый сезон сериала «Декстер». Об этом сообщило ИА Nation News.

Героиня, которую сыграла Дженнифер Карпентер, погибла в конце восьмого сезона. Но сценаристы пояснили, что в новом сезоне она еще появится. Вероятно, зрители увидят героиню в воспоминаниях главного героя.

Уточняется, что в новой части события будут происходить спустя 10 лет после предыдущих частей. Главный герои будет жить в другом месте и носить другое имя.