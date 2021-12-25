«Поезд Победы» остановился в Подмосковье

Передвижной музей «Поезд Победы» совершил остановку в подмосковном парке «Патриот». Он доступен для посетителей.

Об этом сообщила «Российская газета».

«Проект „Поезд Победы“ посвящен ветеранам войны, а также простым людям, которые застали то время. Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране», — заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров добавил, что интерактивный музей рассказывает о том, что Победа — это результат не только боев, но и трудовых подвигов рабочих и ученых.

«Поезд Победы» появился в октябре 2020 года. С тех пор он уже посетил 75 городов России и Белоруссии. Его посетили более 230 тысяч человек. В экспозицию вошли 150 полноразмерных фигур и множество военных раритетов.