Культура 13 февраля 2024, 23:28 Поэты и музыканты выступят на фестивале документального кино «RT.Док. Время героев» «RT.Док. Время героев» объявил участников музыкально-поэтической программы II Международный фестиваль документального кино «RT.Док. Время героев»

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Выступления известных поэтов и музыкантов пройдет между показами фильмов в рамках II Международного фестиваля документального кино «RT.Док. Время героев». Новую программу организаторы представят зрителям во второй день мероприятия 24 февраля.

Но и день открытия фестиваля не обойдется без участия известных артистов. Специальным музыкальным гостем «RT.Док. Время героев» станет певица Юлия Чичерина.

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«Мы не в первый раз выступаем на фестивале „RT.Док: Время героев“, в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни», — поделилась исполнительница.

Также на сцену выйдут поэты Антон Шагин и Александр Антипов, а композитор Игорь Скворцов представит свое новое произведение «Прощение».

Основная поэтическо-музыкальная программа пройдет во второй день фестиваля. Перед премьерным показом фильма, снятого депутатом Госдумы Марией Бутиной, «Свое женское дело» перед зрителями выступят поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская вместе с поэтом Анной Долгаревой прочтут стихи перед встречей гостей фестиваля с Владимиром Соловьевым, который выступит с программой «Россия сегодня — беседа о главном».

Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр со своей акустической программой.

«Наши ребята на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух», — заявил артист.

Музыкант также станет участником обсуждения «Как искусство вдохновляет на подвиги?» и выступит перед премьерным показом картины «Агитбригада», снятой генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой и режиссером Олегом Ненашевым.

На церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа «Зверобой», которая представит новую песню, написанную совместно с поэтом Анной Долгаревой специально для фестиваля «RT.Док: Время героев».

При поддержке Россотрудничества документальные фильмы одновременно покажут на площадках Русских домов в Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции и Южной Осетии. В Москве фестиваль пройдет в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Вход на все показы бесплатный, но требуется предварительная регистрации на сайте мероприятия.