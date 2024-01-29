Культура 29 января 2024, 17:43 Поэтический марафон «Блокадной вечности страницы» провели в Петербурге

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В Петербурге провели международный поэтический марафон «Блокадной вечности страницы», который посвятили 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Организаторами мероприятия выступили студенты и сотрудники факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Кроме того, в марафоне также принимали участие и живущие в других странах. Стихи прочитали по видеосвязи из соотечественники из Канады, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

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«Цель марафона — воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну и народ через погружение в историю блокадного Ленинграда, подвига, совершенного его жителями», — прассказала замдекана факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Ирина Шубина.

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