Культура 21 марта 2023, 19:24 Поэтесса Лариса Рубальская анонсировала выход своей новой книги

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Всемирный день поэзии отмечается 21 марта. Советская и российская поэтесса, автор текстов песен Лариса Рубальская в беседе с «Национальной службой новостей» рассказала о своих творческих планах.

По словам поэтессы, в настоящий момент та самая муза посещает ее не так часто, как бывало раньше. Творчество для Рубальской со временем превратилось больше в ремесло.

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При этом вдохновение не покидает поэтессу. Рубальская анонсировала выход в скором времени своей новой книги «На краю осени».

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