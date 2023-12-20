Культура 20 декабря 2023, 17:04 Поэт Маленко заявил о необходимости воздействия на культуру со стороны государства

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Четкий порядок в сфере культуры невозможно навести без воздействия государства. Такое мнение выразил заслуженный деятель искусств России, поэт Влад Маленко в беседе с «Абзацем».

По его словам, искусство обладает огромными возможностями, которые иногда не очень осознают. Слово, поэзия и музыка — это такая же сила, как и ядерная бомба, подчеркнул Маленко. Однако «без жесткой руки» со стороны государства порядок в культуре не навести.

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«Сейчас нет такого понимания, а оно должно быть, если мы хотим сильную Россию. Сильную не в смысле агрессивную, а в смысле не беспечную», — отметил поэт.