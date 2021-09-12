Подведены итоги VI фестиваля-конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе…»

Главное командование Воздушно-космических сил Минобороны России, Центральный офицерский клуб ВКС Минобороны России представили 11 сентября на сцене краснознаменского Дома офицеров гала-концерт. На нем объявили итоги конкурса «И звезды становятся ближе…».

Конкурс проводился по шести номинациям. Среди них — лучший ВИА, лучшее исполнение песен профессиональных авторов и лучшая авторская песня. В этом году впервые оценивались и танцевальные номера. Участвовали больше 200 артистов со всей России.

Среди членов жюри были такие звезды, как Денис Майданов и Юлия Лебеда. Главой комиссии стал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Анатольевич Максимцев.

Победители выступят на Всероссийском фестивале народного творчества воинов ВС РФ и других силовых структур. Главной наградой за победу в номинациях стало гран-при.

Концерт в честь 874-го дня рождения Москвы прошел в парке Зарядье. На сцене перед жителями и гостями города выступил президент России Владимир Путин.