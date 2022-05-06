Подразделение по прокату и продвижению кинокартин появится в России

Ассоциация владельцев кинотеатров займется созданием подразделения по прокату и продвижению фильмов в России. Оно получит название АВК’PRO, передает радиостанция «Говорит Москва».

В Ассоциации владельцев кинотеатров заметили, что создание АВК’PRO является логичным шагом в нынешних условиях работы на рынке кинопоказа. Отмечается, что приостановка крупнейших дистрибьюторов и отсутствие крупных релизов сильно изменили структуру отечественной киноиндустрии.