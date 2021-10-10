Подольский фестиваль «Рок в защиту животных» назначен на 30 октября

Подольский рок-клуб «Последний шанс» сообщил во «ВКонтакте», что ежегодный фестиваль «Рок в защиту животных» состоится 30 октября. В этом году он будет совмещен с еще одним традиционным мероприятием — «Открытым микрофоном».

Как сообщили организаторы концерта, принять участие в нем может любой желающий, в одиночку или коллективом. В качестве взноса принимается корм для животных.

Для зрителей вход свободный. По желанию можно оставить пожертвования.

Концерт состоится в структурном подразделении «Молодежный» Дворца творчества молодежи по адресу: улица Почтовая, 8.

О времени начала концерта будет сообщено дополнительно.

После смерти музыканта Петра Мамонова осталось 20 кошек и три собаки. Его вдова не может содержать животных. Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев посоветовал ей раздать животных поклонникам музыканта или обратиться за помощью к производителям кормов.