«Подмосковные вечера» споют онлайн в День славянской письменности

День славянской письменности и культуры пройдет в Подмосковье в онлайне из-за пандемии коронавируса. В рамках хорового фестиваля может выступить каждый желающий — нужно только записать видео.

День славянской письменности ежегодно отмечается в Коломне 24 мая. В этот день традиционно проходит хоровой фестиваль, на котором исполняется русская духовная музыка.

В 2020 году из-за коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Присоединиться к фестивалю можно будет на сайте Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Подольск. Прямая трансляция будет идти с 12:00 до 20:00. Зрители услышат произведения духовной и классической музыки, а также песню «Подмосковные вечера».

«Подмосковные вечера» может исполнить любой желающий. Для этого нужно снять видео и выложить его в интернете, поставив хештег #деньславянскойписьменностиикультурыМО. Лучшие ролики будут опубликованы в соцсетях Министерства культуры Московской области.

К участию в онлайн-фестивале готовится победительница музыкального шоу «Голос.Дети» Олеся Казаченко, которая живет в Московской области. Она с легкостью исполняет композицию, может сыграть ее и на пианино, но к фестивалю готовится уже не первый день.

«Подмосковные вечера» прозвучат и в инфекционных стационарах, где лечат пациентов с коронавирусом. Врач городской больницы № 1 в Красногорске Ольга Костюкевич поет между тяжелыми сменами, поэтому решила присоединиться ко Дню славянской письменности.

А еще в праздник споют волонтеры, которые разносят пенсионерам продуктовые наборы. Кроме того, зрители услышат голос Екатерины Жигаревой, которая с шести лет занимается музыкой. Больше года она возглавляет волонтерский штаб в Наро-Фоминском городском округе. Во время пандемии местная жительница говорила слова благодарности ветеранам 9 мая, а теперь поздравляет всех в интернете с Днем славянской письменности.

Истоки Дня славянской письменности неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они были просветителями славян, создателями славянской азбуки.