Подмосковные театры перешли на онлайн-показы спектаклей

Введенный в Московской области режим повышенной готовности сказался и на работе местных театров. К просьбе о самоизоляции прислушались, как актеры, так и зрители. Но оставлять людей без зрелищ люди искусства просто не могут. Поэтому они нашли выход. И, как свойственно всем творческим личностям, очень необычный.

Труппа Московского Губернского театра приходит на работу не вся. Часть артистов работает из дома, поэтому читки по новым спектаклям большей частью проходят в онлайн режиме.

Как рассказал художественный руководитель театра, народный артист Сергей Безруков, зрителей в зале очень не хватает. Кроме того, коронавирус смешал все планы.

«У нас отменились шесть гастрольных спектаклей, 19 выездов в Подмосковье, и 37 спектаклей на нашей площадке московского губернского театра. Отменились в марте и апреле. Так что убытки очевидны, но мы не сдаемся», — заявил артист.

Для того, чтобы не терять связи со зрителем Сергей Безруков придумал проект «Бесконтактный театр». Актеры никогда еще не были так близки к зрителю.

«В день когда у нас должен состояться спектакль, мы просто вместе с артистами играем какие-то сцены и общаемся со зрителем в чатах в социальных сетях. Чтобы они понимали, что мы не закрылись. Мы все равно продолжаем работать, вот так вот виртуально с ними общаемся. Это порой самое дорогое общение, которого зрители лишены, когда они просто приходят в театр», — отметил Сергей Безруков.

Те, кто соскучился по настоящим постановкам могут перейти на официальный YouTube-канал театра. В выходные там появятся записи спектаклей «Маугли», «Сирано де Бержерак» «Скамейка» и другие.

На необычные эксперименты пошли и в Московском областном государственном Театре юного зрителя. Там устроили прямую трансляцию спектакля «Каникулы Бонифация». Снимали его на мобильные телефоны и посмотреть его можно было с 14 точек. Даже из-за кулис, куда обычно зрителей не пускают. Если эксперимент окажется успешным, то также снимут и другие спектакли

Для тех, кто очень соскучился по актерам — прямая дорога в Instagram театра. Сейчас там идет челлендж, где вся труппа читает стихи. Кроме того, актеры настолько увлеклись экспериментами, что даже пробуют себя в кино. Так родилась артхаусная короткометражка «Рыба».

Культурную жизнь в Московской области не остановит никакой коронавирус. Всем поклонникам театра можно только позавидовать. Если раньше на популярный спектакль нельзя было достать билет, то теперь все спокойно можно посмотреть онлайн, не выходя из дома.