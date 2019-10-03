Подмосковные музеи сделали жителям региона подарок. День открытых дверей прошел в 12 учреждениях

В честь 90-летия Подмосковья областные музеи объявили день открытых дверей. Акцию поддержали 12 учреждений культуры. Всех желающих туда пускали бесплатно.

Для посетителей приготовили сюрпризы. В усадьбе Большие Вяземы, например, в зеркальном отражении можно было увидеть Пушкина.

Источник фото: телеканал «360»

Поэт часто бывал в Больших Вяземах. В соседней деревне жила его бабушка. А сюда он заезжал по-соседски.

Кроме Пушкина, усадьба связана с именами еще нескольких исторических личностей. В сентябре 1812 года здесь двое суток провел Наполеон. А спустя пару дней — тут же заночевал Кутузов. Персонажи делились с посетителями музея впечатлениями о пребывании в этих местах.

Источник фото: телеканал «360»

А в Истре можно было бесплатно попасть на выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Специалисты называют ее одним из главных культурных событий года нашего региона.

В «Новом Иерусалиме» собрали палитру известнейших российских художников 18-20 веков.

Источник фото: телеканал «360»

В восьми залах — полотна Айвазовского, Васнецова, Верещагина, Поленова, Сурикова и многих других живописцев. Ну, а количество картин неслучайно. Проект приурочен к юбилею Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«Случайно попала на эту замечательную выставку. Я под большим впечатлением, потому что очень грамотно сделаны залы с разными цветами. Подписано, что именно выражает каждый цвет, какие эмоции, какие качества раскрывают. И вот эта зона замечательная. Нигде такого никогда не видела», — рассказала Елена Старшинова, посетитель.

Источник фото: телеканал «360»

Тем, кто сегодня отправился в подмосковные музеи, повезло с погодой. Посетители усадьбы Тараканова под Солнечногорском могли насладиться теми же видами, которыми в свое время вдохновлялся Александр Блок. Поэт когда-то прогуливался здесь со своей женой. В музее можно увидеть его личные вещи, письма и редкие экземпляры книг.

«Особые и важные профессии». Воробьев поблагодарил врачей и педагогов на концерте к 90-летию Подмосковья Подробнее

«День открытых дверей — это всегда прекрасно. Это возможность посетить любимые места, может быть и не в первый раз, и не в последний. В третий раз, четвертый», — поделилась Елена Федорова, посетитель.

Акция в честь юбилея привела новых посетителей в музеи. Но их двери открыты круглый год. Для встречи не нужен особый повод.