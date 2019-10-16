  • Подмосковную усадьбу Бергов восстановят. Ей нашли нового хозяина

    16 октября 2019, 16:55

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    В Московской области восстановят усадьбу Бергов. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.
    Подмосковную усадьбу Бергов восстановят. Ей нашли нового хозяина | Изображение 1
    Источник фото: proselki.ru

    Дело в том, что усадьбу сдали в аренду за 315 тысяч рублей в год. Новый хозяин восстановит культурное наследие региона.

    «Сегодня областная усадьба Бергов, которая находится на территории Москвы, в поселке Первомайское, нашла своего хозяина. Им стало ООО „УБ Девелопмент“. В комплекс вошли три объекта общей площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Годовая аренда составит 315 тысяч рублей», — рассказал Коган.

    Хозяина нелегальной свалки в Дмитрове оштрафуют на 200 тысяч рублей

    Подробнее

    Построили усадьбу Бергов в начала XX века. В советское время она долго не использовалась. До наших дней сохранилось три строения усадьбы, среди которых два жилых дома и водонапорная башня. Сейчас все здания находятся в неудовлетворительном состоянии.