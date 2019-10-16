Подмосковную усадьбу Бергов восстановят. Ей нашли нового хозяина

В Московской области восстановят усадьбу Бергов. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

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Дело в том, что усадьбу сдали в аренду за 315 тысяч рублей в год. Новый хозяин восстановит культурное наследие региона.

«Сегодня областная усадьба Бергов, которая находится на территории Москвы, в поселке Первомайское, нашла своего хозяина. Им стало ООО „УБ Девелопмент“. В комплекс вошли три объекта общей площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Годовая аренда составит 315 тысяч рублей», — рассказал Коган.

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Построили усадьбу Бергов в начала XX века. В советское время она долго не использовалась. До наших дней сохранилось три строения усадьбы, среди которых два жилых дома и водонапорная башня. Сейчас все здания находятся в неудовлетворительном состоянии.