Подмосковная балерина победила в номинации на международном конкурсе в Сочи

В Сочи завершился седьмой международный конкурс имени Юрия Григоровича «Молодой балет мира». Юная балерина из Подмосковья Арина Денисова получила первую премию конкурса.

Вместе с москвичкой Евой Сергиенковой девушки стали лучшими в номинации «Современная хореография».

Юные балерины являются воспитанницами народной артистки России, ректора Московской государственной академии хореографии Марины Леоновой. Она также получила премию лучшего педагога.

«Обеим девочкам по 16 лет, они очень талантливые. Ева и Арина всего месяц назад вернулись с каникул, и то, что мы успели с ними за это время подготовить, они и показали в Сочи», — сказала Марина Леонова.

Народная артистка России подчеркнула, что конкурс очень важен для юных артистов, благодаря ему их имена могут узнать и балетная публика, и критики, и педагоги, и руководители театров