Подмосковье приготовит специальные программы на 14 февраля и Масленицу

В Подмосковье подготовят интересные программы на День всех влюбленных, 14 февраля, и Масленицу. Жителей и гостей региона ждут и другие мероприятия весной, но о них власти объявят позднее.

«Мы готовим серьезную программу на 14 февраля. Конечно, это не наш праздник, но он уже стал международным, праздник о хорошем, о любви. Мы расскажем парам, куда можно поехать отдыхать в Подмосковье», — поделилась планами руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

Она анонсировала массовые гулянья и на Масленицу, которая в этом году пройдет с 24 февраля по 1 марта. Мероприятия подготовят во всех муниципалитетах, но центром масленичных торжеств станет Архангельское. По словам Галкиной, традиционный русский праздник можно будет встретить в декорациях существующей усадьбы.

Галкина напомнила, что губернатор отмечал развитие туризма в Подмосковье. Она сказала, что сейчас главная цель — это комфортность пребывания туристов.

«Значит, что достаточно хорошие должны быть мероприятия, выставки, должна быть очень хорошая и удобная инфраструктура рядом со всеми точками притяжения, которые являются интересными для туристов. Очень важны гостиницы, рестораны», — объяснила Галкина.

Руководитель комитета по туризму отметила, что они работают как с министерствами, так и с бизнесом, чтобы помочь существующим предпринимателем и привлечь новых.