Культура 02 февраля 2023, 17:47 Подлинные знамена соединений-участников Сталинградской битвы представили на выставке в Волгограде

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Выставка «Знамена Сталинградской Победы» открылась в музее в Волгограде. На ней посетители смогут ознакомиться с подлинниками знамен соединений-участников этой великой битвы, сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Особое место на экспозиции занимает знамя 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Именно эта дивизия изменила ход всей Сталинградской битвы.

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Отмечается, что ознакомиться с экспонатами выставки приехали делегации из Болгарии, Таджикистана, Германии, Мьянмы и Чехии.